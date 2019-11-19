HABER

Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 08:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekipleri 4 Ağustos 2002’de ölü olarak bulunan Fransız uyruklu Albert Patrick’in faili meçhul cinayete kurban gittiğini belirledi.

Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu

Kayseri’de jandarma ekipleri 4 Ağustos 2002’de ölü olarak bulunan Fransız uyruklu Albert Patrick’in faili meçhul cinayete kurban gittiğini belirledi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’de bir firmada birinci müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Patrick’in cesedi, 4 Ağustos 2002’de Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkiinde ölü olarak bulundu.
Aradan geçen 17 yılın ardından dosyayı ele alan ekipler, faili meçhul kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde 13 Kasım 2019’da 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorgulanması sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, A.A. tutuklandı. Ayrıca, H.D. ve B.T., başka suçtan cezaevinde bulundukları için tutuklu olarak yargılanacak olurken, H.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
 Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi
Kartal’da mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiKartal’da mobilya atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var

Mali'de askeri birliğe terörist saldırı: Çok sayıda ölü var!

Mali'de askeri birliğe terörist saldırı: Çok sayıda ölü var!

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

EYP atılan park halindeki minibüs yandı

İstanbul'da gece yarısı EYP alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.