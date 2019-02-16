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Fransız piyanist Alexandre Tharaud başkentte konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 22:40 | Son Güncelleme

Fransız piyanist Alexandre Tharaud başkentte konser verdi

Fransız piyanist Alexandre Tharaud başkentte konser verdi.

Ankara Piyano Festivali kapsamında başkentte bulunan Tharaud, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Konsere, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Özel Müşaviri Ali Onaner'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserin ardından, piyanist Tharaud albümünü hayranlarına imzaladı.

- Alexandre Tharaud

Piyano derslerine 5 yaşında Paris'te başlayan 1968 doğumlu Tharaud, müzik eğitimini Paris Konservatuarında tamamladı.

Tharaud, dünya çapındaki konserleri ve büyük beğeni toplayan albümlerinin ardından Fransa Kültür Bakanlığınca müzikal alandaki başarıları nedeniyle Sanat ve Edebiyat nişanı ile ödüllendirildi. Tharaud'un ayrıca bir piyanistin konserleri sırasında yaşadıklarını anlattığı "Bana ellerinizi gösterin" adında bir kitabı da bulunuyor.

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Ankara CSO Fransız konser piyanist

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