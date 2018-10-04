Fransız piyanist Türk müzisyenlere hayran

ABDOULAYE İBRAHİM BACHİR - Lübnan ve Meksika asıllı Fransız piyanist Simon Ghraichy, Türk sanatına hayran olduğunu, Türk müzik dünyasını ve sanatçılarını çok sevdiğini belirterek, "Yorumcu ve besteci Fazıl Say gibi Türk sanatçıları yakından takip ediyorum. İleride, Say ile besteler seslendirmek istiyorum." dedi Ghraichy, Ankara'da Erimtan Müzesi'ndeki konserinden önce AA muhabirine konuştu. Farklı kökenlerden geldiğini ifade eden Ghraichy, "Birleşmiş Milletler gibiyim, Fransa, Lübnan ve Meksika vatandaşıyım. Babam Lübnanlı, annem Meksikalı, uzun zamandır Fransa'da yaşadık. Paris'te büyüdüm. Kendimi Fransız olarak görüyorum. Ancak yakın hissettiğim Lübnan ve Meksika kökenimden gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Farklı kökenin müziği üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgu yapan Fransız piyanist, "Fransa'da ve Avrupa'nın farklı üniversitelerinde klasik müzik eğitimi aldım. Ancak klasik Avrupa müzisyenlerine benzemek istemedim. Kendim yer edinmek ve farklı bir ses yakalayabilmek için çok bağlı olduğum ve saygı duyduğum Lübnan ve Meksika kökenimden esinlenerek müzik yapıyorum." diye konuştu.

Lübnan, Meksika ve Fransa müziği arasındaki farklıklara değinen Ghraichy, müziğine bu farklı kültürlerle renk kattığını ve bunun kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Ghraichy, daha önce Türkiye'de iki kez tatil yaptığını ancak Fransız Kültür Merkezinin daveti üzerine ilk kez Türkiye'ye konser vermek için geldiğini anlatarak, "İlk defa müziğimi Türk dinleyicilere seslendiriyorum. İstanbul ve Adana'da konser verdim. Çok coşkulu seyirciler vardı, muhteşemdi. Benim için çok önemli bir tecrübe. Çok kısa süreliğine geldiğim için Türkiye'nin sadece bir bölümünü keşfedebildim." dedi. Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirten Ghraichy, dünyaca ünlü besteleri Türk seyirciler için seslendirmek istediğini ifade etti. - "Türk sanatına hayranım" Türk sanatına olan hayranlığını dile getiren piyanist Ghraichy, "Türk müzik dünyasını ve Türk sanatçılarını çok seviyorum. Yorumcu ve besteci Fazıl Say gibi Türk sanatçıları yakından takip ediyorum. İleride, Say ile besteler seslendirmek istiyorum." dedi.