Fransız Polis Sendikası, siyahi gence şiddet uygulayan polisleri savunmadı

Fransız Polis Sendikası, siyahi genç Michel Zecler’e şiddet uygulayan polisleri savunmayarak eleştirdi.

Fransa’nın başkenti Paris’te polislerin, maske takmadığı için 21 Kasım’da siyahi müzik yapımcısı Michel Zecler’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 4 polis açığa alınırken, Fransız Polis Sendikasından açıklama geldi. Olayı “savunulmaz” olarak nitelendiren sendika, siyahi gence şiddet uygulayan polisleri eleştirdi. Fransa Polis Sendikası Genel Sekreteri Yves Lefebvre, sorumlu polis memurlarının görevden men edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron polislerin şiddetini “şok edici” bulduğunu ifade etti ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’den bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istedi.

