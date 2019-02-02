Fransız polisi bir Sarı Yelekliyi yerlerde sürükledi

Fransız polisinin Sarı Yelekliler protestosuna katılan bir genci yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

Fransa’da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan ve 12’nci haftasına giren Sarı Yelekliler protestoları bugün bir kez daha polisin şiddetli müdahalesine sahne oldu. Protestolara katılmak için Paris sokaklarına inen bir genç, polisin ihtarlarına uymayınca yerlerde sürüklendi. Güvenlik güçlerinin genci yerde sürüklediği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

