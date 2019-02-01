Fransız polisi plastik mermi kullanmaya devam edebilecek

Plastik mermiler güvenlik birimleri tarafından savunmada kullanılıyor ve taşkınlık yapan göstericilerin gövde ve bacaklarına sıkılıyor. Fransa İçişleri Bakanlığı Sarı Yelekliler hareketinin protesto eylemlerine başlamasından bu yana 9 bin 200 plastik mermi kullanıldığını açıkladı.

Nöbetçi polis birimleri tarafından kullanılan ve sert lastik karışımından oluşan mermiler dürbünlü tüfekle sıkılıyor. Hızı saatte 300 kilometreyi bulan mermiler 50 metre mesafeye kadar etkili oluyor.

Devlet Konseyi'nin gerekçeli açıklamasında "Göstericilerin büyük ölçüde şiddete eğilimli olması, güvenlik güçlerinin bu silahları kullanmasını gerekli kılıyor" ifadelerine yer verildi. Konsey böylece hükümeti haklı bulmuş oldu.

Polis, özellikle Sarı Yeleklilerin eylemlerinde gündeme gelen plastik mermileri kullanmaya devam edecek.Fransız insan hakları örgütü LDH ve CGT sendikasının plastik merminin yasaklanması için Devlet Konseyi'ne yaptığı başvuru reddedildi. Yüksek idari mahkemesi olan Devlet Konseyi'nin başvuryu reddetmesiyle, polis plastik mermi kullanmaya devam edecek.

Aktivistler: Polis silahı amaç dışı kullanıyor

Aktivistler ise polisin düzenlemelere aykırı olarak göstericilerin kafasına ve gözüne hedef aldığını öne sürüyor. En az 20 kişinin gözüne plastik mermi isabet ettiğini iddia eden aktivistler, polisin bu silahı amaç dışı kullandığını kanıtlamak amacıyla çektikleri film ve resimleri sosyal medyada yayınladılar.

Özellikle Sarı Yelekliler hareketinden Jérôme Rodrigues adlı göstericinin durumu Fransa’da büyük yankı buldu. Geçen hafta Paris’teki gösterilerde gözünden ağır yaralanan Rodrigues, buna kullanılan plastik mermilerin yol açtığını savunuyor.

İçişleri Bakanlığı ise bu iddiayı geri çeviriyor. Bakanlık dört göstericinin gözünden yaralandığını açıklarken, 111 yaralanmaya yol açan plastik mermilerin amaca uygun kullanılmadığı şüphesiyle güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

Plastik mermi Almanya'da sadece Saksonya ve Hessen eyaletlerinin özel harekât birimlerince kullanılıyor. Hamburg'daki G20 zirvesi sırasında bir Saksonya özel harekât mensubunun plastik mermi kullanması tepkilere yol açmıştı.

DW/AFP, AG/HT/BD/GA

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