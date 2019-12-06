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Fransız polisinin AA foto muhabiri Yalçın'ı yaralamasına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 23:10 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: - "İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız" - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam: - "Sadece görevi habercilik olan bir basın mensubuna polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez" - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: - "Fransa maçındaki 'asker selamı' fotoğrafı ile tarihe unutulmayacak bir kare bırakan Yalçın'ın daha nice kıymetli esere imza atmasını temenni ediyorum"

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanmasına tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Altun, "Paris'te yaşanan gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Fransız polisi tarafından gaz kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA foto muhabiri Yalçın'a, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileğini ileterek, "Sadece görevi habercilik olan bir basın mensubuna polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Yalçın'a şifalar dileyerek, "Fransa maçındaki 'asker selamı' fotoğrafı ile tarihe unutulmayacak bir kare bırakan Yalçın'ın daha nice kıymetli esere imza atmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Yalçın'a geçmiş olsun dileğinde bulunan TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu da şunları kaydetti:

"Paris'teki protesto gösterilerini haber yaparken Fransa polisinin şiddetine maruz kalarak yaralanan başarılı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, meslektaşımıza yönelik bu saldırıdan dolayı Fransız polisleri kınıyorum."

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de Yalçın'a acil şifalar, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve AA ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Medya İşçileri Sendikasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Görevi başında yaralanan arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) de Twitter hesabından "Fransız polisini şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğü engellenemez." paylaşımında bulundu.

Yalçın, dün Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestoları takip ettiği sırada polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın İletişim Başkanı Fahrettin Altun TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu

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