Fransız polisinin AA foto muhabiri Yalçın'ı yaralamasına tepkiler

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanmasına tepkiler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

Altun, "Paris'te yaşanan gösterileri takip eden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın'a Fransız polisi tarafından gaz kapsülü ile yapılan saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AA foto muhabiri Yalçın'a, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile tüm çalışanlarına geçmiş olsun dileğini ileterek, "Sadece görevi habercilik olan bir basın mensubuna polisin bu çirkin saldırısı asla kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Yalçın'a şifalar dileyerek, "Fransa maçındaki 'asker selamı' fotoğrafı ile tarihe unutulmayacak bir kare bırakan Yalçın'ın daha nice kıymetli esere imza atmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.