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Fransız şarkıcı Juliette Greco hayatını kaybetti

23.09.2020 21:43 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco 93 yaşında hayata veda etti.

Ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco 93 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Fransız haber ajansı AFP'ye yapılan açıklamada "Juliette Greco bu çarşamba ailesinin yanında çok sevdiği evinde öldü. Hayatının eşi benzeri yoktu" denildi.

7 Şubat 1927 tarihinde Montpellier'de doğan Greco çocukluğunu büyükannesinin yanında ve daha sonra da bir manastırda geçirdi. Ailesi İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işgaline karşı Fransız Direnişi'ne katılan Greco'nun hem annesi hem de ablası Ravensbrück Toplama Kampı'na gönderilmişti.

Savaş sonrasında Fransız filozof Jean-Paul Sartre tarafından Paris'te keşfedilen Greco, Paris'in entelektüel çevrelerinde tanındı. Sartre'ın da kendisi için bir şarkı sözü yazdığı Greco 1950'li yıllarda "L'accordeon", "La Javanaise" ve "Deshabillez-moi" gibi şansonlarla dünya çapında üne kavuştu. Siyah giyimi ve buğulu, melankolik sesiyle bir nesil üzerinde etki sahibi olan Greco yönetmen Jean Cocteau'nün "Orfe" adlı filminde de rol aldı.

dpa, AFP / EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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