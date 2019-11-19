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Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması’na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması’na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Fransız Donanması'na ait F796 borda numaralı 'Commandant Birot' isimli savaş gemisi, saat 09.00'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Fransız savaş gemisi, saat 10.30’da Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı'na bağlı bir botun da eşlik ettiği savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek gözden kayboldu.

Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayarak, Marmara Denizi'ne açıldı.

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