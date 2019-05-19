HABER

Fransız savaş uçakları Endonezya'ya acil iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:07 | Son Güncelleme

Hint Okyanusu'ndaki Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağı hava muhalefeti nedeniyle Endonezya'nın Sumatra Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldı

BANDA ACEH (AA) - Hint Okyanusu'nda seyreden "Dassault Rafale" tipi 7 Fransız savaş uçağının, kötü hava koşulları nedeniyle Endonezya'nın Sumatra Adası'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı bildirildi.

Endonezya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda seyreden Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağının, kalkıştan 90 dakika sonra kötü hava koşulları nedeniyle Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Açe bölgesindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi.

Eğitim tatbikatı için havalanan uçakların yakıtları azaldığı için hava muhalefeti altında, Sumatra Adası'nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli bulduklarından üsse indiği ifade edildi.

Endonezya Hava Kuvvetlerinin bakım ve incelemelerini yaptığı Fransız uçaklarının hava koşullarının normale dönmesinin ardından görev yerlerine döneceği kaydedildi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Topçu: “Kırım Tatar Türklerinin yarısına yakını açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle şehit oldu”Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Topçu: “Kırım Tatar Türklerinin yarısına yakını açlık, susuzluk ve hastalık nedeniyle şehit oldu”
Siirt'te, 19 Mayıs coşkusu Siirt'te, 19 Mayıs coşkusu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
acil iniş Endonezya Fransa Hint Okyanusu savaş uçakları

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.