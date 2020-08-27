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  4. Fransız Savaş Uçaklarının Rum Kesimi'ne İnmesine Türkiye'den Sert Tepki

Fransız Savaş Uçaklarının Rum Kesimi'ne İnmesine Türkiye'den Sert Tepki

27.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne inmesine sert tepki gösterdi

Fransız Savaş Uçaklarının Rum Kesimi'ne İnmesine Türkiye'den Sert Tepki

Türk Dışişleri Bakanlığı, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne inmesine sert tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada bunun 1960 antlaşmalarına aykırı olduğu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya’yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY’ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır. Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır” denildi.

Son olarak Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa ve İtalya Doğu Akdeniz’de bir ortak tatbikata başladıklarını açıklamıştı.

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