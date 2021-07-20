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Fransız Savcılardan Pegasus Soruşturması

20.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Savcılığı, Mediapart bünyesinde çalışan iki gazetecinin Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından takip edildikleri suçlamalarına ilişkin soruşturma başlattı

Fransız Savcılardan Pegasus Soruşturması

Paris Savcılığı, araştırmacı gazetecilik sitesi Mediapart ve bünyesinde görev yapan iki gazetecinin İsrailli bir firmanın geliştirdiği Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından takip edildikleri suçlamalarına ilişkin soruşturma başlattı.

Liderliğini merkezi Paris'te bulunan gazetecilik örgütü Forbidden Stories'in (Yasak Haberler) yürüttüğü, 17 basın kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen ve sonuçları Pazar günü yayınlanan araştırma, İsrail menşeli NSO firması tarafından geliştirilen casus yazılımın bazı gazeteci, hükümet yetkilisi ve insan hakları savunucularına ait akıllı telefonların içeriğinin ele geçirilmesinde kullanıldığını ortaya koymuştu.

Mediapart, Pazar günü paylaştığı bir dizi Twitter mesajında, Fas'ın gizli istihbarat örgütlerinin Pegasus adlı yazımını kullanarak iki gazetecinin akıllı telefonlarının içeriğini ele geçirdiğini açıkladı.

Mediapart'ın Twitter mesajlarından birinde, "Bu meselenin özüne inmenin tek yolu, yargı yetkililerinin Fas'ın Fransa'da organize ettiği geniş kapsamlı casusluk faaliyetlerine ilişkin bağımsız bir soruşturma açmasından geçiyor" denildi.

Fas'tan yapılan resmi açıklamada iddialar "temelsiz ve yalan" olarak nitelendi ve reddedildi.

Paris Savcılığı'nın açıklaması, Fas'tan söz etmiyor. Açıklamada sadece Mediapart ve bünyesinde görev yapan gazetecilerin şikayeti üzerine soruşturma açılmasına karar verildiği ifadesi yer alıyor.

Soruşturma, siber casuslukla ilgili bir dizi olası suçu mercek altına alıyor.
Pegasus casus yazılımıyla ilgili araştırmalara katılan yayın kuruluşlarından biri olan Guardian gazetesi, soruşturmanın, NSO şirketinin casus yazılımının "kapsamlı ve devamlı olarak kullanıldığına" işaret ettiğini kaydetti. Casus yazılım Pegasus, akıllı telefonların içerdiği mesaj, fotoğraf ve elektronik posta yazışmalarına erişim sağlıyor, telefon konuşmalarını kaydediyor ve telefonun mikrofonunu gizlice aktif hale getirerek ortam dinlemesi yapıyor.

İsrailli firma NSO, geliştirdiği yazılımın, terör ve suçla mücadele etmek amacıyla sadece onaylanmış istihbarat örgütleri ve polis teşkilatları tarafından kullanılmasının amaçlandığını kaydetti. Firmadan yapılan açıklamada Forbidden Stories ve ortaklarının yaptığı haber reddedildi.

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