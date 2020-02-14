Fransız Seçimlerinde Seks Skandalı: Macron'a Paris Şoku

Fransa'da 15-22 Mart tarihlerinde iki aşamalı olarak yapılacak yerel seçimlere bir ay kala, iktidarı sarsan seks skandalı patladı. İktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş'ün (LREM) Paris Belediye Başkanı adayı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sağ kolu Benjamin Griveaux hakkında sosyal medyada yayılan bir seks kaydı görüntüsü ülkede şok etkisi yarattı. Griveaux, skandalın ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Fransız haber ajansı AFP aracılığıyla, bir video ile istifasını açıklayan Benjamin Griveaux, hakkında yayınlanan ve özel hayatını gözler önüne seren görüntüler ile dün gece bir etabın daha aşıldığını dile getirerek ailesini ve şahsını korumak için istifa ettiğini açıkladı. Griveaux açıklamasında, "Paris Belediye başkanlığına adaylığımı açıkladığımda, siyasi hayatın zorluğunu biliyordum. Bir yıldır, ailem ve ben hakaret, yalan ve iftira dolu pek çok saldırı ile karşı karşıya kaldık. Özel konuşmalarım açıklandı. Hatta ölüm tehdidi aldım. Sanki bütün bunlar yeterli değildi ve dün yeni bir dönüm noktası aşıldı. Bir internet sitesi ve sosyal medyada özel hayatıma saldıran aşağılık görüntüler yayınlandı. Ailemi ve kendimi korumak için adaylıktan çekiliyorum" dedi.

İstifasını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşen Griveaux, açıklamanın ardından iktidar partisi LREM Genel Merkezi'nde düzenlenen kriz toplantısına katıldı. Toplantının ardından parti genel başkanı Stanislas Guerini, parti organlarının toplanarak iktidarın mutlaka Paris'te aday göstereceğini açıkladı.

Rus sanatçı Pavlenski: ‘Ben yayınladım’

Griveaux'nun politik yaşamına son veren seks videosunu, Rus sanatçı Piotr Pavlenski yayınladığını açıkladı. Lİberation gazetesine açıklama yapan Pavleski, Griveaux ile ilişkisi olan genç kadından videoları aldığını ve bilerek yayınladığını söyledi. Pavleski, "Her zaman aile değerlerine önem verdiğini söyleyen, ailelerin belediye başkanı olmak istediğini açıklayan ve kampanyasında karısını ve çocuklarını örnek gösteren birisi. Ama gerçek hayatta tam tersini yapıyor. İnsanların farklı seks yaşamları olması beni rahatsız etmiyor. Ama dürüst olmalılar. Griveaux seçmenlere yalan söylüyor. Ben artık Parisli’yim ve bu yalanlar beni de ilgilendiriyor. Bu nedenle görüntüleri yayınladım" dedi.