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Fransız Senatosu: Dağlık Karabağ tanınsın

25.11.2020 23:57 | Son Güncelleme:
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Fransız Senatosu: Dağlık Karabağ tanınsın

Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması için Fransız Senatosu'nda oylanan karar teklifi kabul edildi.

Fransa Senatosu'nda Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınması için oylanan karar teklifi kabul edildi. Karar teklifin hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor, ancak sembolik bir önem taşıyor.

Hazırlanan karar teklifinde, Fransız hükümetinden "Dağlık Karabağ hükümetini tanıması ve bu tanımayı kalıcı bir barışın tesisinde müzakere aracı olarak kullanması" isteniyor.

Teklifte Fransız hükümetine "bölgeye uluslararası güç gönderilmesi fikrini Minsk Grubu içinde savunması, Dağlık Karabağ’da işlenmiş savaş suçlarıyla ilgili uluslararası soruşturma yürütülmesini talep etmesi, 1994 yılında belirlenmiş sınırları yeniden tesis edecek biçimde soruna Minsk Grubu bünyesinde müzakere edilmiş kalıcı çözüm için çalışması ve Türk makamlarının oynadığı rolle ilgili tüm diplomatik sonuçları tartarak Avrupalı ortaklarıyla en uygun yanıtları öngörmesi" çağrısında bulunuluyor.

Karar teklifinin açıklama bölümünde ise Dağlık Karabağ’daki kirizin; Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'dan sonra "Türkiye'nin yeni güç gösterisi" olduğu fikri savunuluyor. "Ermeni medeniyetinin beşiği" olarak tanımlanan Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’dan "keyfi biçimde sökülüp alındığı" ileri sürülüyor.

Azerbaycan’ın, 2010 Oslo Sözleşmesi’yle yasaklanmış olmasına rağmen Dağlık Karabağ’da Ermenilere karşı "misket bombası kullandığı” iddia ediliyor. Bakü’nün hedefinin "Pantürk yayılmacılık" amacıyla Dağlık Karabağ’da "etnik temizlik" olduğu mesajı veriliyor.

AP/KK,HS,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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