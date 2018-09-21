Fransız Senatosu Galatasaray Lisesi'nin 150'inci yılını kutladı

Fransız Senatosu, Fransa ve Türkiye arasında eğitim köprüsü görevi gören Türkiye'nin en önemli Franco-Türk okulu Galatasaray Lisesi'nin 150'inci, Galatasaray Üniversitesi'nin de 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Yıldönümü dolayısıyla Senato binasında düzenlenen panelde, Galatasaray Lisesi'nin mezunlarının diplomasiden, ekonomiye, kültürden, iletişime kadar her alanda çok sayıda değerli ismi yetiştirdiği vurgulandı.
Senato'da, Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Josiane Costes’in ev sahipliğinde, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği ve Galatasaray Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen panele, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, tarihçi, öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. İnci Çınarlı, Türkiye'nin UNESCO Büyükelçisi Ahmet Altay Cengizer ile OECD Büyükelçisi Erdem Başçı, yazar Nedim Gürsel ve Galatasaray mezunları katıldı.
Panelin açılış konuşmasını yapan Senatör Josiane Costes, lise ve üniversite kuruluşunun tarihçesini anlatarak, Fransa eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle ve François Mitterrand'ın Türkiye ziyaretlerinde Galatasaray'a da gittiklerini belirterek, Galatasaray okullarının iki ülke arasındaki ortak tarihte oynadığı önemli role değindi.
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa da, Galatasaray Lisesi'nin hem Türk politikası ve diplomasisi, hem de ikili ilişkiler üzerindeki olumlu etkisini anlattı. Özellikle çok sayıda diplomatın bu üniversiteden geldiğini de belirten Musa, "Sadece 25 yılda Galatasaray Üniversitesi, küçük bir okul olmasına rağmen, son derece kaliteli elitler yetiştirdi, sinemacılar, bilim damları, gazeteciler, diplomatlar, bakanlar, iş adamları... Şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatları arasında 52 Galatasaray mezunu var" dedi.
Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ertuğrul Karsak da, Galatasaray Lisesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan gelişimine eşlik ettiğini, üniversitenin de bu rolü üstlendiğini söyledi. Karsak, "Galatasaray Üniversitesi, kısa sürede Türkiye'nin en iyi öğrencilerini çeken bir okul haline geldi. Üniversitemiz, Columbia Üniversitesi kadar prestijli bir ekibe sahip. Almanya ve Japonya, Galatasaray Üniversitesi'ni referans alarak Türkiye'de okullar açtı" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından merhum gazeteci Mehmet Ali Birand tarafından hazırlanan "Galatasaray belgeseli" yayınlandı.
Galatasaray Üniversitesi'nin Türkiye'nin ve Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısının ele alındığı panelde ise konuşmacılar, "Galatasaraylı olmak nedir?", "Galatasaray ruhu", "Galatasaray'ın Türkiye'ye ve Fransa-Türkiye ilişkilerine katkısı" konularında söz aldı.
Üniversitenin tarih profesörü, ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, "Galatasaray Amerika'nın yüzeysel kültürüne karşı kurulan, gerçek bir eğitim ve kültür mekanıdır" dedi. Ortaylı, yenilikçilik, laiklik gibi ilkeler etrafında kültüre ve batılılaşmaya önem veren bir kurum olarak Galatasaray'ın, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana önemli kişiler yetiştirdiğini belirtti.
Paris'teki Uluslararası Bilişim Okulu'nun kurucusu ve rektörü Nesim Fintz de, "Galatasaray değerlerini" anlatarak, Galatasaray Lisesi'nin "dünyadaki ilk laik lise" olduğunun altını çizdi.
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