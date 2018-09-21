Fransız Senatosu Galatasaray Lisesi'nin 150'inci yılını kutladı

Fransız Senatosu, Fransa ve Türkiye arasında eğitim köprüsü görevi gören Türkiye'nin en önemli Franco-Türk okulu Galatasaray Lisesi'nin 150'inci, Galatasaray Üniversitesi'nin de 25'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Yıldönümü dolayısıyla Senato binasında düzenlenen panelde, Galatasaray Lisesi'nin mezunlarının diplomasiden, ekonomiye, kültürden, iletişime kadar her alanda çok sayıda değerli ismi yetiştirdiği vurgulandı.

Senato'da, Fransa-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Josiane Costes’in ev sahipliğinde, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği ve Galatasaray Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen panele, Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, tarihçi, öğretim üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. İnci Çınarlı, Türkiye'nin UNESCO Büyükelçisi Ahmet Altay Cengizer ile OECD Büyükelçisi Erdem Başçı, yazar Nedim Gürsel ve Galatasaray mezunları katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Senatör Josiane Costes, lise ve üniversite kuruluşunun tarihçesini anlatarak, Fransa eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle ve François Mitterrand'ın Türkiye ziyaretlerinde Galatasaray'a da gittiklerini belirterek, Galatasaray okullarının iki ülke arasındaki ortak tarihte oynadığı önemli role değindi.