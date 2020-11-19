Fransız Senatosu’ndan ‘Dağlık Karabağ'ı Tanıma’ Tasarısı

İlk imza sahibi Retailleau, Sud-Radio'ya yaptığı açıklamada, "Bu bir ilk. Neredeyse 20 yıl önce Fransa, Ermeni soykırımını ilk tanıyan dünya milletlerindendi. Kuşkusuz, 25 Kasım'da Senato'da ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerini kınamak için bir kararı oylayacağız ve ayrıca burada işlenen savaş suçları için, özellikle Dağlık Karabağ'da uluslararası bir soruşturma talep edeceğiz. Ancak her şeyden önce Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınmasını isteyeceğiz" dedi.

Tasarıya iktidar partisi La Republique en Marche LREM (Cumhuriyete Yürüyüş) destek vermezken, LREM dışındaki gruplardan, Cumhuriyetçiler’in (LR) Grup Başkanı Bruno Retailleau, Merkez Parti Grup Başkanı Hervé Marseille, Sosyalistler (PS) Grup Başkanı Patrick Kanner, komünist grup CRCE Başkanı Eliane Assassi ve Ekolojist Grubu'n Başkanı Guillaume Gontard'ın imzası yer aldı.

Fransız Senatosu, Ermenistan dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için Fransız hükümetine çağrı yapılmasını" içeren bir karar taslağını oylamaya sunuyor. Karar tasarısını Senato Başkanı Gerard Larcher gündeme aldı. Bağlayıcı nitelikte olmayan tasarı üzerindeki oylama 25 Kasım'da yapılacak.

AFP haber ajansı tarafından verilen taslak metninde, "Hükümetin Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıması ve bu tanımayı kalıcı bir barışın sağlanması amacıyla bir müzakere aracı haline getirmesi" talep ediliyor.

İmzacı senatörler metinde, "Hükümetten, Dağlık Karabağ'ın sivil nüfusuna insani yardım sağlaması ve Minsk Grubu eş başkanı olarak, sivil halkın korunması için uluslararası gücün bölgeye konuşlandırılması için girişimde bulunmasını" istiyor.

Ayrıca hükümeti "Dağlık Karabağ'da işlenen savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma yürütülmesini talep etmeye, Türk makamlarının oynadığı rolün tüm diplomatik sonuçlarını belirleme ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte en güçlü tepkiyi verme" çağrısı da yapılıyor.

Taslakta ilk imzaya sahip Cumhuriyetçiler Grup Başkanı Retailleau, Twitter hesabından, taslağın 25 Kasım Çarşamba günü oylanacağını açıkladı.

