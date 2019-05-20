Fransız silahlarının Yemen’de kullanıldığını belgeleriyle sunan gazeteciler sorguya alındı

Fransa yapımı silahların Yemen iç savaşında kullanıldığını haberleştiren Fransız gazeteciler Fransa’nın iç güvenlikten sorumlu istihbarat teşkilatı tarafından sorguya çekildi.

Fransa’nın, Yemen savaşında kullanılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a silah sattığını belgelerle ortaya koyan Fransız gazeteciler, bu haberden dolayı Fransa’nın iç güvenlikten sorumlu istihbarat teşkilatı tarafından sorguya çekildi. Devletin gizli savunma sırlarını ortaya çıkardığı gerekçesiyle ifadeleri alınan gazeteciler, kaynaklarını açıklamayı reddederken, gazetecilerden Geoffrey Livolsi, haberin "kamu yararını gözettiği ve Fransa’nın bölgedeki istihbaratı ya da operasyonları için herhangi bir tehdit oluşturmadığını" kaydetti.

Fransız gazetecilerin yaptığı haberin yer aldığı haber sitesi Disclose ise, gazetecilerin sorgulanmasının "açık ve net bir korkutma girişimi" olduğunu bildirdi.

