Fransız siyasetçiler yanan Notre Dame Katedrali’ni ziyaret ediyor

Fransa’da siyasetçiler tarihi Notre Dame Katedrali’ndeki yangının ardından ortaya çıkan tahribatı gözlemlemek için katedrali ziyaret ediyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te dün akşam saatlerinde yaşanan ve dünya çapında yankı uyandıran tarihi Notre Dame Katedrali yangınının ardından Fransa’nın siyasi isimleri yangının neden olduğu tahribatı görmek için katedrali ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından eski Başbakan Alain Juppe de katedrale geldi.

Çıkışta basına konuşan Juppe, Notre Dame’ın son hali ile ilgili, “Kulenin altındaki kubbe yıkılmış durumda. Fakat kubbenin bir başka kısmının dayanmış olması inanılmaz. Bu felaket sadece Fransızları değil dünyayı etkiledi. Çok büyük destek gördük dünyadan. Artık gündemimiz katedralin tekrar inşası. Çok zaman alacak bir şey” dedi.

Öte yandan katedralin yıkılan bölümlerinin tekrar inşası için yardım toplanmaya devam ediyor. Yetkililerin açtığı online bağış platformu sayfasının yanı sıra Fransa’nın milyonerlerinden François-Henri Pinault, Artemis yatırım şirketi ile tekrar inşa için 100 milyon euro yardımda bulunduğunu açıklamıştı.

