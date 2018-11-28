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Fransız Terör Yasaları Mercek Altında

28.11.2018 21:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü’ne göre Fransız terör yasaları adaletin en temel ilkeleriyle çelişiyor. Örgüt, terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulamasının yerine geçen yasaların terör şüphelilerine herhangi bir suç işlemeden gereksiz kısıtlamalar getirdiğini belirtiyor

Fransız Terör Yasaları Mercek Altında

Fransa Kasım ayında Paris’te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının üçüncü yılını andı.

Saldırılar sonrasında hükümet 2 yıl süren olağanüstü hal ilan etmiş, 2017’de de yerine “Ulusal Güvenliği ve Teröre Karşı Savaşı Güçlendirmek” kısaca SILT adıyla yeni bir terör yasası yürürlüğe girmişti.

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, yeni yasa devlete az bir denetimle geniş yetkiler veriyor.

Fransa son yıllarda bir dizi terör saldırısına maruz kaldı. Charlie Hebdo dergisine saldırı, Kasım 2015 saldırıları ve Nice’de 2016’da 87 kişinin hayatını kaybettiği Bastille Günü’ndeki kamyon saldırısı, bunlar arasında.

Hükümet tehdidin doğası gereği şüphelileri izlemek ve muhtemel saldırıları önlemek için benzersiz önlemlere gerek duyulduğu konusunda ısrarcı.

Uluslararası Af Örgütü devletlerin teröre karşı yasalara sahip olmasını kabul ediyor fakat bu yasaların hukuk ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde olması gerektiğini vurguluyor.

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