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Fransız turist otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:56 | Son Güncelleme

Fransız turist otel odasında ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Fransız turist, otel odasında ölü bulundu.

Yalı Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Fransız uyruklu Guy Jan'ın (80) odasında hareketsiz yattığını farkeden görevliler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bodrum'a 18 gün önce gelen Guy Jan'ın tatilinin 3 gün sonra sona ereceği öğrenildi.

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