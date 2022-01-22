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  4. Fransız turisti alıkoyup darp etmişti! Taksicinin cezası belli oldu

Fransız turisti alıkoyup darp etmişti! Taksicinin cezası belli oldu

22.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksici Mesut D., Karaköy'den aldığı Fransız çiftten fazla para istemesi üzerine yaşadığı tartışmada kadın turisti alıkoyarak darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Fransız çifte dehşeti yaşatan taksici hakkında ev hapsi kararı verildi. Taksiciye 1823 TL idari para cezası uygulanırken 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' İBB tarafından iptal edildi. İşte olayın detayları!

Fransız turisti alıkoyup darp etmişti! Taksicinin cezası belli oldu

Fransız Loubna-Djamel Bendeddouche çiftinin olay sonrası polis tarafından yakalanan taksi şoförü Mesut D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Müracaat Savcılığınca sorgulanan şüpheli Mesut D. turist çiftin indi-bindi yaptıklarını kendisine 20 TL verdiklerini, indi-bindi ücretinin bu olduğunu söylemesine rağmen çiftin 100 TL verdiklerini söyleyerek para üstü istediklerini, kadın turistin araçtan inmemesi üzerine tartışma yaşandığını iddia ederek suçlamayı reddettiği öğrenildi.

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Şüpheli, "Yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen şüpheli Mesut D. hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Kadın turistin darp cebir raporunun olmadığı öğrenildi.

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BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şoför Mesut D.'ye "İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırı dahilinde yolcu taşımak" suçundan 1823 TL idari para cezası uygulanırken, 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' ise İBB tarafından iptal edildi. Taksi ise 10 gün süre ile trafikten men edildi.

DHA

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İstanbul
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