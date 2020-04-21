Fransız uçak gemisindeki askerlere koronavirüs bulaştı

Virüsün geminin liman kenti Brest’e yanaşması sonucu gemiye sıçradığı düşünülüyor.Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, Mart ayında Charles de Gaulle uçak gemisinin Fransa'nın kuzeybatısında bulunan Brest kentindeki limana yanaştığını ve virüsün bu şekilde gemide askerlere bulaştığını açıkladı.

France Inter radyosuna konuşan Lecointre, geminin limana yanaşması kararını savunarak bunun o sırada gerekli olduğunu ifade etti. Lecointre, Fransa'da o dönemde koronavirüs önlemleri uygulanmadığına da dikkat çekti.

Bin 81 askere virüs bulaştı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Christophe Prazuck de 2 bin askerden bin 81'inin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 500'den fazla askerde ise semptomlara rastlandığını açıkladı. Prazuck ikisi yoğun bakımda olmak üzere 24 askerin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Uçak gemisi onlarca koronavirüs vakası tespit edilmesi sonrası geçen Pazar günü ülkenin güneyinde bulunan liman kenti Toulon'a yanaşmıştı. Askerler Toulon ve civarında iki hafta boyunca karantinaya alındı.

Virüsün kaynağı henüz netlik kaznamadı, ancak koronavirüs ortaya çıktıktan sonra gemideki koşullar eleştirildi.

Fransız medyaya konuşan gemi çalışanları, Brest'e yanaştıktan sonra önlemlerin gevşetildiğini anlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Prazuck ise koronavirüsle mücadelede ihmal iddialarını reddetti.

dpa / SSB, HS

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