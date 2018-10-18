Fransız ve Hollandalı Bakanlar da Riyad'daki Yatırım Zirvesine Gitmiyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolması ve kendisinin konsolosluk binası içerisinde öldürüldüğüne ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından çeşitli ülkelerden devlet adamları da Suudi Arabistan ziyaretlerini iptal ediyorlar.

Dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a planladığı ziyareti askıya aldığını açıklamasının ardından bugün de benzer bir açıklama Fransa ve Hollanda finans bakanlarından geldi.

Daha önce çok sayıda şirket yöneticisi ve uluslararası kurumların da katılımlarını iptal ettiklerini duyurdukları Riyad’taki yatırım zirvesine Fransa ve Hollandalı bakanlar da katılmayacaklarını duyurdular.

Fransa Finans Bakanı Bruno Le Maire, meclis televizyonuna yaptığı açıklamada, Riyad’ta düzenlenecek yatırım zirvesine katılmaktan vazgeçtiğini şartların şu an katılım için uygun olmadığını söyledi.

Benzer şekilde Hollanda Finans Bakanı Wopka Hoekstra da, yatırım zirvesine katılmayacağını açıkladı. Hollanda hükümeti ayrıca ticaret konusunda Suudi Arabistan’a önümüzdeki ay, bir misyon atanması kararını da geri çekti.

Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchim de Riyad’taki yatırımcı zirvesine katılım konusundaki kararını, Suudi Arabistan ve Türkiye seyahatinden dönen Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Başkan Trump’la bugün yapacağı görüşmenin ardından vereceğini belirtti.

İngiltere Ticaret Bakanı’nında toplantıya katılıp katılmayacağı konusunda da şu ana dek net bir açıklama yapılmadı.

