Fransız vekillerden cinsel ilişki rıza yaşının 15 yapılmasına onay

Cinsel ilişki rıza yaşının bulunmadığı Fransa'da #MeToo (Ben de) akımının ikinci dalgası olarak görülen tecavüz ve ensest ilişki mağdurlarının seslerini duyurmaya çalışmaları sonrası, uzun süredir gündemde olan değişikliğe onay geldi.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te rıza yaşının 15 olması gerektiğine dair cinsel şiddet yasası oy birliğiyle kabul edildi. Aradaki yaş farkı 5'i geçtiği takdirde 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girmek 'tecavüz' kabul edilecek ve bu kişiler 20 yıla kadar hapisle yargılanabilecek.

Bununla birlikte rıza yaşı ensest ilişkilerde de 18'e çıkarıldı. 15 yaşından küçük çocukları internet üzerinden cinsel eylemlerde bulunmaya teşvik eden kişiler ise 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mevcut yasalar, kişiye 'tecavüz' veya 'cinsel saldırı' suçlamaları yöneltilebilmesi için ilişkide rıza olup olmadığına bakılmasını gerektiriyordu.

Yeni yasanın ilk taslağında rıza yaşının 15 değil 13 olarak belirlenmesi talep edilmişti ki bu, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük sınırdı. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaş sınırının daha yüksek olması için bastırmıştı.