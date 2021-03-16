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Fransız vekillerden cinsel ilişki rıza yaşının 15 yapılmasına onay

16.03.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Fransız vekillerden cinsel ilişki rıza yaşının 15 yapılmasına onay

Fransa'da rıza yaşının 15 olarak belirlenmesi ve bu yaşın altındakilerle yaşanan cinsel ilişkinin 'tecavüz' sayılmasına dair yasa, Ulusal Meclis'ten geçti. Bu kişilere 20 yıla kadar hapis cezası verilebilmesinin önü açılırken internet üzerinden işlenen pedofili suçlularıyla ilgili maddeler de var.

Cinsel ilişki rıza yaşının bulunmadığı Fransa'da #MeToo (Ben de) akımının ikinci dalgası olarak görülen tecavüz ve ensest ilişki mağdurlarının seslerini duyurmaya çalışmaları sonrası, uzun süredir gündemde olan değişikliğe onay geldi.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'te rıza yaşının 15 olması gerektiğine dair cinsel şiddet yasası oy birliğiyle kabul edildi. Aradaki yaş farkı 5'i geçtiği takdirde 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye girmek 'tecavüz' kabul edilecek ve bu kişiler 20 yıla kadar hapisle yargılanabilecek.

Bununla birlikte rıza yaşı ensest ilişkilerde de 18'e çıkarıldı. 15 yaşından küçük çocukları internet üzerinden cinsel eylemlerde bulunmaya teşvik eden kişiler ise 10 yıla kadar hapis ve 150 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mevcut yasalar, kişiye 'tecavüz' veya 'cinsel saldırı' suçlamaları yöneltilebilmesi için ilişkide rıza olup olmadığına bakılmasını gerektiriyordu.

Yeni yasanın ilk taslağında rıza yaşının 15 değil 13 olarak belirlenmesi talep edilmişti ki bu, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük sınırdı. Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaş sınırının daha yüksek olması için bastırmıştı.

Öte yandan '5 yaş fark' şerhini eleştiren vekillere Adalet Bakanı Eric Dupond- Moretti'den yanıt geldi. Artık kimsenin 15 yaşından küçükler konusunda 'Rızası var mıydı, yok muydu?' tartışmalarına giremeyeceğini vurgulayan Dupond- Moretti, öte yandan '18 yaşındaki bir genci 14.5 yaşındaki bir kızla rızaya dayalı ilişkiye girdiği için tecavüz suçundan hakim karşısına çıkarmak istemediğini' söyledi.

Üzerinde yapılan yaklaşık 300 değişiklik sonrası Ulusal Meclis'te kabul edilen yasanın parlamentonun diğer kanadı olan Senato'dan da onay alması gerekiyor.

Rıza yaşı tartışmaları 2 yıldır Fransa'nın gündemindeydi. 2018'de 28 yaşındaki bir erkeğin parkta tanıştığı 11 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girmesi başta 'tecavüz' kapsamına alınmaması toplumda tepkiye yol açmıştı.

Adı 'Julie' olarak verilen bir kadının 13-15 yaşlarındayken 20'nin üzerinde itfaiyecinin tecavüzüne uğradığı ve anksiyete atakları yüzünden defalarca hastanelik olduğunun söylediği davadaki kararın da bu hafta çıkması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Fransa

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