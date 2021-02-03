Fransız Yargısından Hükümete "İklim" Cezası

Fransız yargısı, küresel ısınmayla mücadele politikaları konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmediği gerekçesiyle Fransız devletini "kusurlu" buldu. Paris İdare Mahkemesi, ilk kez, devletin sera gazlarını azaltma taahhütlerine saygı göstermeyerek "hata" işlediğini kabul etti ve hükümete bu konuda adım atması için iki ay süre verdi. Devlete dava açan çevreci örgütler, kararın "dünyada eşi görülmeyen tarihi bir karar ve iklim mücadelesi için bir zafer olduğunu" söyledi. Çevreci örgütler Nicolas Hulot Vakfı, Greenpeace, Oxfam ve Notre Affaire, iki yıl önce, "Yüzyılın Meselesi" başlığı altında birleşerek, hükümetin iklim alanında adım atmasını sağlamak üzere harekete geçti. "Yüzyılın Meselesi" başlığı altında başlattıkları imza kampanyasına bir ayda 2 milyonu aşkın imza desteği bulan örgütler, Paris İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Çevre politikaları konusunda verdiği sözleri tutmayan hükümetin yargılanmasını istedi. Örgütler, hükümetin, sera gazı salınımını azaltmak için 2015-2018 yılları arasında söz verdiği adımları atmadığını; 2030 yılında sera gazı salınım oranının yüzde 40 azaltılması, 2050 yılında da karbonlu yakıtlardan tamamen vazgeçilmesi hedefinin bu gidişle tutturulamayacağını, bu nedenle de hükümetin yargılanmasını istedi.

Fransa İklim Yüksek Konseyi, 2020 yılı Temmuz ayında yayınlanan yıllık raporunda, hükümetin politikasını ciddi şekilde eleştirmiş "İklim politikaları, zorluklarla mücadele edilecek ya da hedeflere ulaşacak seviyede değildir" uyarısında bulunmuştu. Raporda, hükümetin, sera gazı emisyonlarını yılda yüzde 1,5 - 3,2 oranında azaltma sözü verdiği halde, 2018 ile 2019 arasında, yalnızca yüzde 0,9 oranında azalttığı belirtildi. Başvuruyu görüşen mahkeme, devletin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmasına olanak tanıyan kamu politikalarını uygulamadaki "başarısızlığından kaynaklanan manevi zarar" nedeniyle, bu dört örgüte "1 Euro sembolik manevi tazminat" ödemesine karar verdi. Mahkeme, örgütlerin maddi tazminat talebini ise geri çevirdi. "Devrim yaratan karar" Nicols Hulot Vakfı'nın avukatı Clementine Baldon, Paris İdare Mahkemesi'nin kararını "birden fazla yönden, çevre alanında devrim yaratan bir karar" olarak niteledi. Mahkemenin "devletin iklim krizindeki sorumluluğunu kabul ettiğini ve bundan da önemlisi, artık bu konuda harekete geçmemesinin de yasadışı olduğunu, bunun 'ekolojik zarar' kavramını doğurduğunu" söyledi. Baldon, devletlerin artık iklim konusunda doğru yönde ilerlemek zorunda olduğunu gösteren örnek bir karar alındığının altını çizdi.