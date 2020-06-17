Fransız Yargısından Rıfat Esat'a 4 Yıl Hapis Cezası

Suriye Devlet Başkanı Başar Esat'ın amcası 82 yaşındaki Rıfat Esat, Paris'te hileli yollardan gayrimenkul elde etme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransız yargısı, Rıfat Esat'ın Suriye devletine ait parayı zimmetine geçirerek Paris ve Londra'da aldığı 90 milyon Euro değerinde gayrimenkule de el koydu.

Hastalığı nedeniyle duruşmaya katılmayan Rıfat Esat'ı avukatları temsil etti. Mahkeme, karar duruşmasında, Rıfat Esat'ın 1996-2016 yılları arasında örgütlü bir şebeke aracılığıyla kara para akladığı ve Suriye devletine ait kamu fonlarını zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Rıfat Esat'ın avukatları kararı temyiz edeceklerini bildirdi.

Eski Suriye komutanı Rıfat Esat, 1982’de, Başar Esat’ın babası, o zamanki Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat’a karşı başlayan İslamcı ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastıdığı için "Hama kasabı" adıyla da anılıyordu. Bu katliamdaki rolünü reddeden Rıfat Esat, kardeşi Hafız Esat'tan yönetimi almak için gösterdiği çabalar sonuç vermeyince 1984 yılından bu yana sürgünde yaşıyordu.