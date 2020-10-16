Fransız Yargısından Sarkozy'ye 'Suç Örgütü Kurma" İthamı

Sarkozy hakkında, aynı dosyadan, 2018 yılının Mart ayında "yolsuzluk", "Libya kamu fonlarının zimmete geçirilmesi" ve "seçim kampanyasının yasadışı finansmanı" nedeniyle 3 ayrı soruşturma daha açılmıştı. Ancak hakimler, Ocak ayı sonunda, soruşturmaları "suç örgütüyle ilgili" gerçeklerle genişleterek, Sarkozy hakkında aynı konudan 4'üncü davanın da açılmasını sağladı.

Fransa Mali Suçlar Hakimliği (PNF), eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili soruşturma kapsamında "suç örgütü kurma" iddialarını yerinde bulduğunu açıkaldı. Mahkeme, Mali Suçlar Hakimliği'ne 4 gündür ifade veren Sarkozy'yi sonunda suçlu buldu ve hakkında adli soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Fransız yargısı, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, Libya lideri Muammer Kaddafi'den gelen yasa dışı paraları zimmete geçirmek için suç örgütü oluşturmak iddiasıyla adli soruşturma başlattı. Bu kararla, Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı "suç örgütü oluşturmakla" suçlandı. Sarkozy hakkında, Libya'dan gelen yasa dışı finansal yardım dosyasından 3 ayrı adli soruşturma daha açılmıştı.

Temyiz başvurusu

Fransız yargısı, geçtiğimiz 31 Ocak'ta, Sarkozy'nin eski işbirlikçilerinden biri olan Thierry Gaubert'in, "Libya rejiminden aldığı fonlarla Sarkozy'nin kampanyasını desteklediği" iddialarını içeren milyonlarca Euroluk dosya nedeniyle "suç örgütü kurmaktan" soruşturma başlatmıştı. Bu dosyanın 2019 yılının Haziran ayında görülen son duruşmasında Sarkozy, "tamamen masum olduğunu" söylemişti. Kendisine komplo kurulduğunu ve bu komployu bozmak için çalışacağını belirten Sarkozy, soruşturma hakimlerinin sorularını yanıtlamayı da reddetmişti. Sarkozy'nin avukatları da bu soruşturmanın durdurulması başvurusu yapmıştı.

Ancak Paris Temyiz Mahkemesi, 24 Eylül'de aldığı kararla, soruşturmanın devamına karar verdi. Bunun üzerine yargı sürecini yeniden başlatan soruşturma hakimleri, son 4 gün boyunca Nicolas Sarkozy'nin dosyaya ilişkin ifadesini aldı ve 8 yıldır süren soruşturmaya son noktayı koyarak, Sarkozy'nin yargılanmasına karar verdi.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy, yargıya baskı yaptığını ortaya çıkaran "Telefon dinleme skandalı" ve 2012 seçimlerinde harcamaları yüksek gösterdiği iddialarını içeren Bygmalion skandalı" nedeniyle de iki ayrı dosyadan daha hakim karşısına çıkacak.