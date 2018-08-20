Fransız yazar Bernard Henri-Levy'nin iddialarına Büyükelçi Serdar Kılıç'tan dikkat çeken cevap!

Büyükelçi Kılıç, Wall Street Journal için kaleme aldığı "Türkiye güvenilir bir NATO üyesi, hep de öyle oldu" başlıklı makalesinde, Fransız yazar Levy'in aynı gazetede geçen hafta "NATO Türkiye'yi kapı dışarı etmeli" başlığıyla yazdığı makalesindeki iddialarına yanıt verdi.

Levy'nin makalesinde Türkiye'nin "güvenilmez bir müttefik olduğunu" iddia ettiğine anımsatan Kılıç, "Bu iddia onlarca yıllık tarihi yok sayıyor. Türkiye, DEAŞ ve diğer dini aşılıkçılara karşı cephede savaşan bir ülke, NATO'nun güney kanatının koruyucusu olarak ve örgüt içindeki en büyük ikinci silahlı kuvvetlere ev sahipliği yaparak 60 yıldan uzun süredir gururlu ve vazgeçilmez bir müttefik olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, SURİYELİLERE GÜVENLİ LİMAN SAĞLIYOR"

Kılıç. Levy'nin, Türkiye'yi "İslami aşırıcılığı yaymak" ve "Suriye'deki şiddeti kışkırtmak" ile suçladığına işaret ederek, "Gerçek bunun tam tersi. Şu anda terörden uzak bir şekilde yaşayan ve hükümetimiz tarafından kurulan evler, okullar ve sağlık merkezlerine erişimi olan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacıya güvenli bir liman sağlıyoruz. (Levy) Belki de Cerablus'da Türk askerinin karşısında DEAŞ'ın aldığı yenilgiyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin DEAŞ'a karşı açtığı ve kazandığı diğer savaşları unutmuştur." görüşünü paylaştı.