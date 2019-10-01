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Fransız yazar hakkında, İslam karşıtı ifadeleri nedeniyle soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:53 | Son Güncelleme

Paris Savcılığı, kullandığı İslam karşıtı ifadelerin ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle yazar Eric Zemmour hakkında soruşturma başlattı

PARİS (AA) - Fransa'da son yıllarda Müslümanlara ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Eric Zemmour hakkında, bir toplantıda kullandığı İslam karşıtı ifadeleri nedeniyle soruşturma açıldı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Paris Savcılığı, birkaç gün önce Paris'te aşırı sağcıların düzenlediği bir toplantıda kullandığı İslam karşıtı sözleri nedeniyle Zemmour hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, Zemmour'un açıklamalarının, bir toplumun kökeni, dini veya ırkını hedef aldığı, ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti körüklediği gerekçesiyle açıldığı belirtildi.

Eric Zemmour, toplantıda yaptığı konuşmada, "Göç ile ilgili artan sorunlar İslam ile artıyor. Genç Fransızlar, atalarının topraklarında azınlık olarak yaşamayı kabul edecek mi? Eğer kabul ederlerse, sömürülmeyi hak ediyorlar, yoksa kurtuluşları için savaşmak zorunda kalacaklar." ifadesini kullanmıştı.

Zemmour, ayrıca göçmenlerin sömürgeci olduğunu iddia etmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bu ifadeleri "mide bulandırıcı" olarak nitelendirmişti.

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France Inter Radyosu'nda yaptığı açıklamada, Zemmour'un ifadelerine tepki göstererek, nefret içerikli konuşmalarla mücadele edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Zemmour, daha önce de bir televizyon programında, "Müslümanların, İslam ve Fransa arasında bir seçim yapması gerektiğini ve banliyölerdeki başörtülü Müslüman kadınların, ülkede İslam hakimiyetini kurmak istediğini" söylediği için 3 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Eric Zemmour Fransa islam karşıtı soruşturma

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