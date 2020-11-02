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Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Teknoloji şirketi Microsoft'un danışmanlık aldığı Sword Group'a bağlı olarak çalışan, İsviçre'deki faaliyetlerden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, " Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" dedi.

Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yaraların sarılmasına devam ediliyor. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, depremle ilgili ABD'li teknoloji devi Microsoft'un danışmanlık aldığı Sword Group'a bağlı olarak çalışan ve Microsoft'un verdi MVP (most valuable person) ünvanına sahip, İsviçre'deki operasyonlardan sorumlu üst düzey yöneticisi Maxime Rastello, tepki toplayan bir paylaşımda bulundu.

Nefret dolu paylaşımda bulunan Fransız yönetici, sosyal medya hesabından İzmir depremi sonrası yıkılan bir binanın fotoğrafını paylaşarak "Hak ettiniz" dedi. Rastello'nun paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

Rastello, tepkilerin ardından özür mesajı yayınladı. Rastello, "Türk toplumundan ve özellikle bu korkunç depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbat, niyetim asla kurbanları hedef almak değildi" dedi.

GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından bağlı çalıştığı Sword Group sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rastello'nun işine son verildiğini duyurdu.

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