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Fransız zırhlı istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 18:41 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'de yapılan 'Sea Breeze 2019' tatbikatına katılan Fransız Donanması'na ait A-759 borda numaralı 'Dupuy De Lome' adlı zırhlı istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden bugün saat 15.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Fransız istihbarat gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Gemi, Ege Denizi’ne yol aldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP

Elektronik istihbarat görevi yürüten ve 2006 yılında Fransız filosuna katılan gemide 2 navigasyon radarı, uydu iletişim istasyonu, radar uyarı ve tanımlama sistemi ile elektronik gözlem teçhizatları bulunuyor. Gemideki ekipman, çeşitli radarlardan gelen yayınları tespit edip, analiz etmenin yanı sıra iletişim sistemlerinden gelen sinyalleri(uydular dahil) tespit ve kontrol edebilme kapasitesinde. Gemideki teknoloji, e-posta mesajları ve cep telefonu konuşmaları da dahil olmak üzere modern iletişim araçlarını gözlemleyebiliyor.

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