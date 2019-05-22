Fransızca öğretmenlerine Türkiye ve Fransa'da eğitim imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fransa Büyükelçiliği Kültürel Etkinlikler ve İşbirliği Müsteşarlığı arasında yapılan iş birliğiyle Fransızca öğretmenlerine mesleki becerilerini artırmak amacıyla gelecek aydan itibaren Türkiye ve Fransa'da eğitim verilecek.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği İş Birliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı Eric Soulier'in katılımıyla Fransızca öğretmenlerinin mesleki gelişiminin desteklenmesine yönelik iş birliğini kapsayan Niyet Beyanı İmza Töreni, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel Müdür Adnan Boyacı, burada yaptığı konuşmada, yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin 2023 Eğitim Vizyonu'nun öncelikli hedefleri içerisinde yer aldığına işaret etti.

Bu doğrultuda sivil toplum örgütleri, özel okullar, öğretmenler, okul yöneticileri, akademisyenler ve konuya ilişkin tüm tarafların katılımıyla Uluslararası Yabancı Dil Forumu'nu yaptıklarını anımsatan Boyacı, forumda İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçaya ilişkin mevcut sorunların çözüm önerileriyle tartışıldığını, temel politikalara yönelik önceliklendirilmiş bir yapının ortaya konulduğunu ve bu yapıya ilişkin bir eylem planının hazırlandığını kaydetti.