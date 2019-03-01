"Fransızca yüzünden bağımsızlığımızı zamanla kaybediyoruz"

HALİD MECDUB - Fas Arap Dili Ulusal Koalisyonu Koordinatörü Fuad Ebu Ali, siyasi alanda ve kamu kurumlarında Fransızcaya bağlılığın Faslıların kimlikleri ve bağımsızlıkları üzerinde tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu. Anayasaya göre, Fas'ın resmi dili Arapça ve devletin bu dilin kullanılması, geliştirilmesi ve korunması görevi bulunuyor. Berberice (Amazig dili) ise devletin bir diğer resmi dili sayılıyor. Son dönemde ülkede bazı sivil toplum kuruluşları, birçok kamu ve özel kurumun yanı sıra bankalarda işlemlerin Fransızca yapılmasını eleştiriyor. Arap Dili Ulusal Koalisyonu Koordinatörü Ebu Ali, Fransızca konusunda son dönemdeki tartışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinde Arap diline iadeiitibar yapılması için dil haklarını koruyan bir anayasayı oylayan Faslıların iradesine saygı göstererek siyasi bir karar alınması gerektiğini ifade eden Ebu Ali, bu karar olmadan Faslıların dil haklarından bahsedilemeyeceğini belirtti. - "Arap dili halkın egemenliğidir" Dilin halkın iktidarla kurduğu iletişimin adı olduğunu kaydeden Ebu Ali, "Halk kamu işlerine ortak olduğu ölçüde diline ve egemenliğine saygı gösterilir. Marjinalleştirilen halkın dili baskı görür ve yağmalanır. Arap dili halkın egemenliği anlamına gelir." dedi.

Bazı bakanların kulisler yaparak eğitimde Fransızcayı dayatmaya çalıştığına dikkati çeken Ebu Ali, "Ülkemizde Fransızca sınıf farklılığına ve kültürel gerilemeye yol açtı. Ayrıca Fransızca bizi bize aykırı değerler sistemine sürükleyen seçkinlerin dili haline geldi." diye konuştu. Ebu Ali, ayrıca bu konunun dil değil "devlet meselesi" olduğunun altını çizdi. - "Bağımsızlığımızı zamanla kaybediyoruz" Fransız kültürünü benimseyenler tarafından ülkenin ekonomik, kültürel ve eğitim alanındaki ulusal gücünün kontrol altına alınmasının, ülke içindeki ve dışındaki frankofonlara hizmetin bir parçası olduğuna işaret eden Ebu Ali, şunları kaydetti: "Fransa'nın Fas'ın kamu işlerinde Fransızcayı dayatmak suretiyle elde ettiği yatırım geliri efsanevi. Siyasette ve kurumlarımızda Fransızcaya bağımlılık dayanılmaz hale geldi. Bu, her alanda kimliğimizi ve bağımsızlığımızı yavaş yavaş kaybetmemize neden oluyor. Fransızcanın dayatılmasının Fransız efendiye bağlı kalmak dışında bilimsel veya tarihi bir gerekçesi yok."