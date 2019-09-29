Fransızlar Chirac’ı Uğurlamak için Sıraya Girdi

Eski Fransa Cumhurbaşkanları’ndan Jacques Chirac’ın cenazesi Paris’teki Invalides anıtına getirildi.

Perşembe günü hayatını kaybeden Chirac’ı son yolculuğuna uğurlamak isteyen çok sayıda kişi şimdiden Elisee Sarayı’nın ve Belediye Binası’nın önünde sıraya girdi.

Halka açık yapılan anma töreni boyunca Chirac’ın tabutu Fransa’nın kahramanlarını onurlandırdığı bu anıtta duracak.

Pazartesi günü Saint-Sulpice kilisesinde 30 kadar dünya liderinin katılacağı bir anma töreniyle aile üyelerinin katılacağı özel bir cenaze töreni düzenlenecek.

İki dönem arka arkaya görev yapan son Fransa Cumhurbaşkanı olan Chirac Perşembe günü 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

Fransa’da bayraklar Cuma günü yarıya indirilmişti.

