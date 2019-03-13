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Fransızlar hükümetin sorunları çözeceğine inanmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 23:47 | Son Güncelleme

Bir araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'i hükümet ile vatandaşlar arasında yapılan müzakereler sonucunda sorunların çözüleceğini düşünmüyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir ankette, halkın yarısından fazlasının hükümetin düzenlediği "ulusal müzakerelerin" sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunları çözeceğine inanmadığı ortaya çıktı.

Elabe araştırma kuruluşunun yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'i hükümetin ülke çapında düzenlediği "ulusal müzakerelerin" sarı yeleklilerin eylemlerinin sebebi olan sorunları çözeceğine inanmıyor.

Ankete katılanların yüzde 63’ü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin, müzakerelerden çıkacak sonuçları dikkate almayacağını ifade etti.

Sarı yelekliler hareketine destek veren Fransızların oranının yüzde 61, karşı çıkanların yüzde 28 olduğu belirlendi.

Ankette, Fransızların yüzde 52'si alım gücü, yüzde 46'sı vergi ve yüzde 28'si emeklilik konularında hükümetin çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Sarı yeleklilerin eylemleri devam ederken hükümet ile Fransızlar arasında 15 Ocak'ta başlayan müzakere toplantıları, 15 Mart Cuma günü sona erecek.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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