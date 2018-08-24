HABER

Fransızlar Macron’u Otoriter Buldu

24.08.2018 17:55 | Son Güncelleme

Elab firması tarafından BFM Televizyonu için yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 80'i Macron'un "otoriter bir cumhurbaşkanı olduğu" görüşünü savundu

Fransızlar Macron’u Otoriter Buldu

Elysee Sarayı'nda ilk yılını skandallar ve geniş halk kitlelerinin 'jüpiter', 'otoriter kral' ve 'zenginlerin cumhurbaşkanı' eleştirileriyle tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci yılına da zorlu başladı.

Korumasının, 1 Mayıs göstericilerini dövmesi ve olayın bir devlet skandalına dönüşmesi nedeniyle ilk yılı skandallarla kapatan Macron, ikinci yıla da skandal haberleri ve olumsuz anket sonuçlarıyla girdi.

Fransa’da hükümet, yaz tatilinin ardından yeni dönemin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidarda ikinci yılı, hükümetin de ikinci icra yılı dolayısıyla yapılan bir ankette Fransızlar'ın yüzde 80'i Macron'un "otoriter bir cumhurbaşkanı olduğunu", yüzde 60'a yakını ise uyguladığı politikaların “kendi kişisel durumunu zayıflattığını” dile getirdi.

Elab firması tarafından BFM Televizyonu için yapılan ankette katılımcılara Macron'un ilk yılı ve gelecek yıl için planladığı reformları soruldu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı “Macron'un ülke ve kendisi için endişe verici olduğunu” söyledi.

Katılımcıların yüzde 53'ü ise “Macron'un kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını”, yüzde 30'u “yargılamak için henüz erken olduğunu”, yalnızca yüzde 14'ü ise “Macron'un politikalarından memnun olduklarını” söyledi. En çok yüzde 68 ile işçiler Macron'un politikalarından şikayet ederken, Macron'un uygulamalarından en çok mutlu olanlar ise yüzde 44 ile üst düzey yöneticiler.

Kişisel imajı bozuldu

Anket cumhurbaşkanının kişisel imajının da giderek daha da bozulduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 72'si, Elysee Sarayı'na 39 yaşında seçilen en genç cumhurbaşkanı olma unvanını taşıyan Macron'u “dinamik” bulduklarını dile getirdi. Katılımcıların yarısı “gerçekten birşeyleri değiştirme kapasitesi” olduğunu düşünürken, yüzde 80'i ise Macron'u “otoriter” bulduklarını, yüzde 60'ı ise “endişe verici” olduğunu dile getirdi. Fransızlar’ın yüzde 63'ü, ülkenin geleceği konusunda ise “karamsar” olduklarını söyledi.

Skandallar ve yönetme biçimi

Sert yönetim biçiminin yanısıra, korumasının neden olduğu skandalla da yaz tatiline zayıf halk desteğiyle giren Macron, Kültür Bakanı François Nyssen hakkında ortaya çıkan yeni yolsuzluk skandalı ile de yeni döneme kötü bir başlangıç yaptı.

Birbiri ardına getirdiği ağır sosyal reformlara karşın, varlıklı kesimlere vergi indirimi getiren yasayla geniş kitlelerin tepkisini çeken Emmauel Macron, tatil dönüşü yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında, reformlara kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı. Emeklilik yasasını değiştirmeyi, sosyal yardımları kısmayı, Fransa'da İslami dini kurumları yeniden organize etmeyi ve memur sayısını azaltmayı hedefleyen Macron, sert eleştirilere hedef olan ve parlamentodaki görüşmeleri yarım kalan anayasa reformunu da tamamlamakta kararlı olduklarını açıkladı.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...
Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olurÇavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

İlginizi Çekebilir

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Esad ile ilgili şoke eden iddia: Kesin bir bilgi yok ancak...

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

Küçük kızı kulübeye götürüp cehennemi yaşattı! Sonrasında öyle bir şey oldu ki...

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Tehdidin dozu arttı: Trump azledilirse ayaklanma çıkar

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye açıklaması!

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

3800 yıllık tablet: Tarihin bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

Gizli ilişki Trump'ın başını yaktı! Azil süreci başlayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.