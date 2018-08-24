Fransızlar Macron’u Otoriter Buldu

Elysee Sarayı'nda ilk yılını skandallar ve geniş halk kitlelerinin 'jüpiter', 'otoriter kral' ve 'zenginlerin cumhurbaşkanı' eleştirileriyle tamamlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci yılına da zorlu başladı. Korumasının, 1 Mayıs göstericilerini dövmesi ve olayın bir devlet skandalına dönüşmesi nedeniyle ilk yılı skandallarla kapatan Macron, ikinci yıla da skandal haberleri ve olumsuz anket sonuçlarıyla girdi. Fransa’da hükümet, yaz tatilinin ardından yeni dönemin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidarda ikinci yılı, hükümetin de ikinci icra yılı dolayısıyla yapılan bir ankette Fransızlar'ın yüzde 80'i Macron'un "otoriter bir cumhurbaşkanı olduğunu", yüzde 60'a yakını ise uyguladığı politikaların “kendi kişisel durumunu zayıflattığını” dile getirdi. Elab firması tarafından BFM Televizyonu için yapılan ankette katılımcılara Macron'un ilk yılı ve gelecek yıl için planladığı reformları soruldu. Ankete katılan her 10 kişiden 6'sı “Macron'un ülke ve kendisi için endişe verici olduğunu” söyledi.

Katılımcıların yüzde 53'ü ise “Macron'un kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını”, yüzde 30'u “yargılamak için henüz erken olduğunu”, yalnızca yüzde 14'ü ise “Macron'un politikalarından memnun olduklarını” söyledi. En çok yüzde 68 ile işçiler Macron'un politikalarından şikayet ederken, Macron'un uygulamalarından en çok mutlu olanlar ise yüzde 44 ile üst düzey yöneticiler. Kişisel imajı bozuldu Anket cumhurbaşkanının kişisel imajının da giderek daha da bozulduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 72'si, Elysee Sarayı'na 39 yaşında seçilen en genç cumhurbaşkanı olma unvanını taşıyan Macron'u “dinamik” bulduklarını dile getirdi. Katılımcıların yarısı “gerçekten birşeyleri değiştirme kapasitesi” olduğunu düşünürken, yüzde 80'i ise Macron'u “otoriter” bulduklarını, yüzde 60'ı ise “endişe verici” olduğunu dile getirdi. Fransızlar’ın yüzde 63'ü, ülkenin geleceği konusunda ise “karamsar” olduklarını söyledi. Skandallar ve yönetme biçimi Sert yönetim biçiminin yanısıra, korumasının neden olduğu skandalla da yaz tatiline zayıf halk desteğiyle giren Macron, Kültür Bakanı François Nyssen hakkında ortaya çıkan yeni yolsuzluk skandalı ile de yeni döneme kötü bir başlangıç yaptı.