Fransızlardan İznik Gölü araştırmalarına 410 bin Euro destek

İznik Gölü’nde yürütülen arkeo sismik araştırmalarına Fransa Ulusal Araştırma Ajansı’ndan 48 ay için 410 bin Euro destek geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığında İznik Gölü’nde jeologlarla birlikte sürdürülen araştırmalara Fransa Ulusal Araştırma Ajansı tarafından 48 ay için 410 000 Euro tutarında proje desteği verildi.

İznik Gölü’nün farklı derinliklerinden alınan karot numuneleri ile göl havzasında antik flora ile faunadaki değişimler, bunlara iklimlerin etkisi ve İznik’te yaşanan depremlerin araştırılması maksadıyla Nisan 2019’da başlatılan proje, uluslararası ve disiplinler arası bir şekilde ilerliyor.

Arkeologlar ve jeologlardan oluşan bilim heyetinde BUÜ Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Derya Şahin, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Gündüz, Arş. Gör. Nur Deniz Ünsal bulunuyor. Heyette ayrıca İngiltere Leicester Üniversitesi, Fransa Grenoble Alpes Üniversitesi, Paris Cite Üniversitesi, Fransa’nın Savoie Mont Blanc Üniversitesi, İsviçre Bern Üniversitesi ve A.B.D. Austin Üniversitesi’nden akademisyenler görev yapıyor.

Prof. Dr. Mustafa Şahin, yürütülen çalışmaların sonunda çok önemli bilimsel bulgular elde edeceklerini ve sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı.



