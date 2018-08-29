Fransızların çoğu hükümetin çevre politikasından memnun değil

PARİS (AA) - Fransızların yüzde 85'i çevre konularında hükümetin yaptıklarını yeterli bulmuyor.
Elable şirketinin BFMTV için yayımladığı ankete göre, Fransızların yüzde 65'i Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun dünkü istifasından sonra hükümetin çevre politikasının değişmeyeceğini düşünüyor.
Katılımcıların sadece yüzde 15'i hükümetin çevre konularında yaptıklarından memnun.
Ankette, Fransızların yüzde 85'i çevre konularında hükümetin yaptıklarını yeterli bulmadığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 30'u Hulot'nun istifasının hükümetin çevre politikasını zayıflattığı ifade etti.
Hulot, dün France Inter radyosunun canlı yayın programında, Macron'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
"Hükümetteki görevimle (çevre ve ekoloji konularında) yaşanan sorunların üstesinden gelindiği izlenimi vermek istemiyorum. Artık kendime yalan söylemek istemiyorum." ifadesini kullanan Hulot, istifa kararını önceki gün akşam aldığını, protokole uygun olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Macron ile Başbakan Edouard Philippe'i önceden bilgilendirmediğini kaydetmişti.
Hulot, kendisini hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissettiğini ve yeteri kadar destek alamadığını söylemişti.
Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkede çevreci mücadelesiyle bilinen Hulot'nun, Macron'un çevre konularında gereken kararları almadığı, çevre yatırımlarına yeteri kadar önem vermediği ve çevre karşıtı kişilerle görüştüğü gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kişisel bir karar. Hulot özgür bir kişi. Özgürlüğüne saygım var." demişti.
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