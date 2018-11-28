PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların çoğunluğu akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yeleklileri" destekliyor.

Odoxa araştırma şirketinin anketinde, Fransızların yüzde 84'ü, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden "sarı yeleklilere" destek ve destek son günlerde artıyor.

Ankete göre, ayrıca siyasi partilerin içerisinde bu gruba en çok destek veren yüzde 97 ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oldu. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 92 ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) yüzde 77 ile RN'yi takip ediyor.

Fransızların 3'te 2'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevre, iklim değişikliği ve protestolara ilişkin dün yaptığı açıklamaları dinlediği ancak dinleyenlerin yüzde 78'i konuşmayı ikna edici bulmadı.

Ankete katılanların yüzde 79'u Macron'un akaryakıt vergilerini kaldırmamakta ısrar etmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

Macron, protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayarak, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.