Fransızların yüzde 75'i emeklilik reformunun geri çekilmesini istiyor

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istediğini ortaya koydu.

Odoxa-Dentsu Consulting araştırma kuruluşunun France Info ve Le Figaro gazetesi için yaptığı ankette, söz konusu reforma karşı grev yapanları haklı bulanların oranı yüzde 61 olarak belirlendi.

Fransızların yüzde 75'i hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini veya üzerinde değişiklik yapmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 46'sı işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev 31 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.