Fratzscher: Almanya diğer ülkelerden daha başarılı değil

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, Almanya'nın koronavirüs salgınıyla mücadelede diğer ülkelere göre daha başarılı olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bir milyon nüfus başına vaka ve ölü sayısının diğer ülkelerin çoğuna göre daha yüksek olduğunu belirten Fratzscher, ekonominin de daha hızlı daraldığına, günlük yaşamda önemli kısıtlamaların yürürlüğe sokulduğuna dikkat çekti.

Alman iktisatçı, Almanya'nın krizi hafif atlattığı yönündeki algının daha ziyade toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmadan kaynaklandığını ifade ederek toplumda birlik duygusunun etkili olduğunu ve iyi durumdaki sosyal sistem ve sağlık sisteminin de sayesinde daha zayıf durumdakilerin korunabildiğini kaydetti.

Fratzscher, 40 milyon kişinin işsiz kaldığı ve pek çok kişinin sağlık harcamalarını karşılayabilecek maddi gücünün bulunmadığı ABD'den farklı olarak Almanya'da krizden olumsuz etkilenenlerin tam bir çöküş yaşamadığına dikkat çekti. Almanya'da 7,5 milyon kişinin kısa çalışma uygulamasına geçtiğini belirten Fratzscher, "Herkes, özellikle de hayati tehlike durumunda, arada büyük farklar olmadan iyi bir sağlık hizmeti alabildi" dedi.

Alman hükümetinin ekonomiye yönelik kriz yardımlarında odak noktasının, kısa vadeli istikrar sağlamadan uzun vadeli yapısal değişime kaydırılması gerektiğini vurgulayan Fratzscher, otomobil sanayisi dahil olmak üzere sektörlerde iklim değişimi ve dijitalleşmeyle ilgili önemli değişikliklerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

