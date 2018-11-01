HABER

Freedom House: İnternet özgürlüğü azaldıkça demokrasi geriliyor

01.11.2018 19:57 | Son Güncelleme

İnternet özgürlüğünün azalmasının demokrasiyi "gerilettiğini" belirten düşünce kuruluşu Freedom House, dezenformasyon ve propagandanın kamusal alanı "zehirlediğini" söyledi.

Kuruluş özellikle Çin ve Rusya'yı eleştirdi.ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un yıllık internet özgürlüğü konulu raporunda, özgür internet kullanımının giderek azalmasının dünya genelinde demokrasinin "gerilemesine" yol açtığı ifade edildi. Söz konusu trende ilişkin özellikle Çin ve Rusya hedef alındı.

Kuruluşun yayınladığı "Ağın Özgürlüğü 2018: Dijital Otoriterliğin Yükselişi" isimli raporuna göre, dünya çapında internet kullanım özgürlüğü 2018 yılında düşüş gösterdi. Söz konusu trendin sekiz yıldır istikrarlı bir biçimde sürdüğünü belirten kuruluş, buna "Çin modeli kapsamlı sansürcülüğün" giderek daha fazla ülke tarafından benimsenmesini gerekçe gösterdi.

İnternet üzerinde kasten yanlış haber yayma (dezenformasyon) ve propagandanın kamusal alanı "zehirlediğini” ifade eden Freedom House, otoriter liderlerin "yalan haberleri" araçsallaştırarak muhalifleri susturmasının da demokrasinin önündeki tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Kuruluşun yıllık raporunda, Çin'in 2018 yılında "yeniden internet özgürlüğünün en büyük ihlalcisi" konumunda olduğu ve ülke dışında aktif bir biçimde "dijital otoriterlik" modelinin propagandasını yürüttüğü belirtildi. Raporda, "Dijital otoriterlik, devletlerin vatandaşlarını insan özgürleşmesinin bir motoru olan internet kavramının saptırılması suretiyle, teknoloji aracılığıyla kontrol etmesinin bir yöntemi olarak teşvik ediliyor" ifadelerine yer verildi.

"Çin kuralları yeniden yazıyor"

Söz konusu anlayışla mücadeleye de değinilen raporda, "Demokratik devletler, Çin'in uluslararası düzlemdeki kendini beğendirme politikasıyla yüzleşme noktasında daha fazla diplomatik ve diğer kaynaklardan faydalanmak zorunda kalacak" denildi. Raporda, ABD'nin uzun yıllar üstlendiği küresel lider rolünden uzaklaşmasıyla birlikte, diğer bir süper güç olan Çin'in uluslararası kuralları kendi lehine yeniden yazmaya giriştiği kaydedildi.

Batı demokrasilerine aktif mücadele çağrısında bulunan Freedom House, raporunda "Demokrasiler kendi ilke ve çıkarlarını eşit kararlılıkla ilerletmekte başarısız oldukları takdirde, dijital otoriterlik hükmen kaçınılmaz bir hakikat haline gelecektir" ifadesini kullandı.

"50 milyon Türk etkilendi"

Freedom House raporunda, dijital düzlemde yasa dışı faaliyetler yürütülmesi vasıtasıyla diğer ülke vatandaşı insanların siyasi fikir ve tutumlarını etkileme çabalarına da değinildi. Rapor, Facebook'un 87 milyon kullanıcısının bilgilerinin çalındığını su yüzüne çıkaran Cambridge Analytica skandalını hatırlatarak, bilgileri çalınan tüm kişileri "siyasi sömürü" mağduru olarak nitelendirdi.

Raporda, Kremlin güdümündeki Rus hackerların yabancı ülkelerdeki seçimlerin sonucunu etkilemek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına da değinildi. Raporda güvenlik araştırmacılarının ulaştığı veriler ışığında, yürütülen dezenformasyon kampanyalarından yaklaşık 50 milyon Türk seçmenin de etkilendiği belirtildi. Bu faalieylerden etkilenen seçmen sayısı ABD'de 198 milyon, Meksika'da 93 milyon, Filipinler'de ise 55 milyon olarak listelendi.

DW,dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAleyna'dan takibe takip!Aleyna'dan takibe takip!
Sinagog Saldırganı Suçlamaları ReddettiSinagog Saldırganı Suçlamaları Reddetti
İstanbul’da Cadılar Bayramı İstanbul’da Cadılar Bayramı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

Böylesi görülmedi: Boğa penisi, yarasa salatası

ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

ABD'de uçağın kargo bölümünde sızıp kalan görevli bir saat uçtu

Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

Türkiye ve ABD Münbiç çevresinde ortak devriye faaliyetlerine başladı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ama...

Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

Osmanlı döneminde yapılmıştı! Trump'ın adı verilecek!

Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu

Kaşıkçı cinayetinden günler sonra, Suudi kardeşler ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.