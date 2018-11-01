Freedom House: İnternet özgürlüğü azaldıkça demokrasi geriliyor

Kuruluş özellikle Çin ve Rusya'yı eleştirdi.ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un yıllık internet özgürlüğü konulu raporunda, özgür internet kullanımının giderek azalmasının dünya genelinde demokrasinin "gerilemesine" yol açtığı ifade edildi. Söz konusu trende ilişkin özellikle Çin ve Rusya hedef alındı.

Kuruluşun yayınladığı "Ağın Özgürlüğü 2018: Dijital Otoriterliğin Yükselişi" isimli raporuna göre, dünya çapında internet kullanım özgürlüğü 2018 yılında düşüş gösterdi. Söz konusu trendin sekiz yıldır istikrarlı bir biçimde sürdüğünü belirten kuruluş, buna "Çin modeli kapsamlı sansürcülüğün" giderek daha fazla ülke tarafından benimsenmesini gerekçe gösterdi.

İnternet üzerinde kasten yanlış haber yayma (dezenformasyon) ve propagandanın kamusal alanı "zehirlediğini” ifade eden Freedom House, otoriter liderlerin "yalan haberleri" araçsallaştırarak muhalifleri susturmasının da demokrasinin önündeki tehditlerden biri olduğunu vurguladı.

Kuruluşun yıllık raporunda, Çin'in 2018 yılında "yeniden internet özgürlüğünün en büyük ihlalcisi" konumunda olduğu ve ülke dışında aktif bir biçimde "dijital otoriterlik" modelinin propagandasını yürüttüğü belirtildi. Raporda, "Dijital otoriterlik, devletlerin vatandaşlarını insan özgürleşmesinin bir motoru olan internet kavramının saptırılması suretiyle, teknoloji aracılığıyla kontrol etmesinin bir yöntemi olarak teşvik ediliyor" ifadelerine yer verildi.