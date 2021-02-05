Freedom House Raporu Yazarından Türkiye Eleştirisi

ABD'nin saygın düşünce kuruluşlarından Freedom House'un Araştırma Direktörü ve Avrasya uzmanı Nate Schenkkan, ulusötesi baskı raporunu Amerika’nın Sesi’ne değerlendirdi. Gürcü Yayın Bölümü’nden Ekaterina Maghaldadze’nin sorularını yanıtlayan Schenkkan, raporda vaka örneği olarak incelenen Türkiye’nin son altı yılda kendi sınırları dışında en fazla kaçırma operasyonuna imza atan ülke olduğunu söyledi.

Freedom House “Gözden Uzak ama Ulaşılmaz Değil’’ adlı raporunda, bazı devletlerin, muhalefeti susturmak için ulusal sınırların ötesine geçerek sürgündeki veya diasporada yaşayan kişilere karşı sistematik şiddet ve sindirme olaylarını incelemişti. Raporda, Türkiye örnek vaka çalışması yapılan altı ülke arasında yer almıştı.

Raporun yazarlarından olan Nate Schenkkan, bu konu üzerinde çalışmaya, Suudi yetkililerin 2 Ekim 2018'de Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'yı Türkiye'de öldürmesinin ardından karar verdiklerini söyledi. Baskı ve tehdide uğrayan kişilerin kendi ülkelerinden kaçtıktan sonra istedikleri haklara aslında ulaşamadıklarını belirten Schenkkan, şiddet ve sindirmenin sürdüğüne dikkat çekti.