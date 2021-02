Freedom House: Sınır ötesi baskılar artıyor

ABD'li düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülkenin sınırları ötesinde muhaliflere baskı için uyguladığı takibatların arttığını bildirdi. Washington'ta bulunan Freedom House tarafından Perşembe günü açıklanan raporda, 2014 yılında bu yana 31 ülkede 608 vakanın kaydedildiği, toplam 79 ülkede gerçekleşen bu takibatların yaklaşık 3,5 milyon kişiyi tehdit ettiği belirtildi.

"Out of sight, not out of reach" (Gözden ırak, ama ulaşılabilir) başlıklı raporda, bu vakalardan en çok bilineninin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Riyad tarafından gönderilen 15 kişilik bir ekip tarafından Ekim 2018'de öldürülmesi olduğu kaydedildi.

Freedom House, kaydedilen vakaların en fazla görüldüğü ülkenin Çin olduğunu, bunu Türkiye'nin izlediğini ifade etti. Muhaliflere yönelik en çok kullanılan yöntemlerin söz konusu kişinin bulunduğu ülkenin de katkısıyla uygulanan baskı, dijital medya kanalları üzerinden takip, fiziksel tehdit olarak sıralanıyor. Bunun yanı sıra pasaportların kullanımına sınırlama getirilmesi, internet ortamında taciz, ajanlar tarafında takip edilme ve aile üyelerin baskı gibi yöntemlerin de kullanıldığı belirtiliyor.