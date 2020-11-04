Freedom House’dan ABD Seçimleri Açıklaması

Merkezi Washington’da bulunan ve demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) oy sayımının hala sürdüğü ABD seçimleriyle ilgili açıklama yayınladı. Freedom House, Başkan Donald Trump’ın açıklamalarının tersine, seçimlerde toplu bir hile ya da suistimal olduğu yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, bu sabah itibariyle başkanlık seçimlerinin sonucunun hala netleşmediğine ve milyonlarca oyun hala sayılacağına dikkat çekildi, her bir oyun sayılması sürecinde sabır gösterilmesi ve yasalara uyulması çağrısında bulunuldu.

Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz açıklamasında şunları kaydetti:

“Amerikalılar seçim sonuçlarını nihai hale getirmede yaşanan gecikme konusunda alarm ya da şüphe duymamalı. Pandemiden kaynaklı olağandışı seçim koşulları nedeniyle bu çok beklenen bir durumdu. Başkanın bu sabahki açıklamalarının tersine, yaygın bir hile ya da organize bir suiistimalin varlığına dair hiçbir kanıt yok. Oy sayımı her bir pusula yasalara göre işlemden geçirilene kadar devam etmeli.”