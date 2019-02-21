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Freedom House’dan Gezi Parkı İddianamesine Sert Tepki

21.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan Freedom House, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi Parkı protestolarında yer alan 16 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesine sert tepki gösterdi

Freedom House’dan Gezi Parkı İddianamesine Sert Tepki

Demokrasi, insan hakları ve siyasi özgürlüklerin teşvik edilmesini amaçlayan düşünce kuruluşu Freedom House, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gezi Parkı protestolarında yer alan 16 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmesine sert tepki gösterdi.

Freedom House, yayınladığı ”Sivil Topluma Karşı Şoke Edici Suçlama” başlıklı açıklamasında, sivil toplum kuruluşlarının liderlerine protesto gösterileri düzenleyerek hükümeti devirme girişiminde bulunma suçlaması yöneltilmesini, “toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü suç haline getirmeye yönelik küstah bir girişim” olarak niteledi.

Freedom House Başkanı Michael Abramowitz açıklamada ayrıca, “aktivistleri ve sivil toplum liderlerini hapsetmeye çalışan Türk hükümetinin, hukukun üstünlüğüne ve demokratik yönetime geri dönmek gibi bir niyeti olmadığını bir kez daha gösterdiğini” kaydetti.

Freedom House açıklamada, 2013'teki Gezi Parkı gösterilerine iki buçuk milyon Türk vatandaşının katıldığını da hatırlattı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen sivil toplum liderlerinden Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun tutuklu bulunduğuna dikkati çeken Freedom House, Kavala'nın 2017 yılı Ekim ayından bu yana iddianamesi olmadan hapiste tutulduğunu hatırlattı.

Türkiye, Freedom House'un Dünyada Özgürlük 2019 ve İnternette Özgürlük 2018 raporlarında ”Özgür Olmayan Ülke” kategorisinde yer alıyor.

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