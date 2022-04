“Freedom” Uluslararası Uzay İstasyonu’nuna ulaştı! Uzay tarihinde bir ilk

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan “Freedom” adlı kapsülü, geçtiğimiz gün fırlatılmıştı. 4 astronotu taşıyan kapsül, uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Dün yerel saatle 19.37’de Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Crew-4 görevi çerçevesinde Falcon-9 roketi ile fırlatılan kapsülün, rekor bir hızla 16 saatten az bir sürede ISS’ye ulaştığı açıklandı.

Wilkommen, bienvenue, welcome... The population on the International @Space_Station just grew by four! Watch live as the team on orbit welcomes the newly arrived @SpaceX #Crew4 astronauts, bringing the number of humans now orbiting Earth to 11. https://t.co/V9tEkwjiWw