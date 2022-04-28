“Freedom” Uluslararası Uzay İstasyonu’nuna ulaştı! Uzay tarihinde bir ilk

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan “Freedom” adlı kapsülü, geçtiğimiz gün fırlatılmıştı. 4 astronotu taşıyan kapsül, uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamladı.

REKOR BİR HIZLA ULAŞTILAR

Dün yerel saatle 19.37’de Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Crew-4 görevi çerçevesinde Falcon-9 roketi ile fırlatılan kapsülün, rekor bir hızla 16 saatten az bir sürede ISS’ye ulaştığı açıklandı.

Wilkommen, bienvenue, welcome... The population on the International @Space_Station just grew by four! Watch live as the team on orbit welcomes the newly arrived @SpaceX #Crew4 astronauts, bringing the number of humans now orbiting Earth to 11. https://t.co/V9tEkwjiWw — NASA (@NASA) April 28, 2022

Freedom adlı kapsülün ISS’ye eklemlendiği anlar kameralara yansırken, NASA’dan Kjell Lindgren, Bob Hines ve Jessica Watkins ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Uzmanı Samantha Cristoforetti, ISS’ye sorunsuz bir şekilde ulaşmış oldu. Ekip, ISS’de 6 ay kalacak ve bilimsel çalışmalar yürütecek.

TARİHE GEÇTİ

4 astronot arasında bulunan Jessica Watkins ise uzay istasyonuna ilk uzun süreli uçuş yapan siyahi kadın olarak uzay tarihine adını yazdırdı.



