"Frekanslar milli güvenlik açısından çok önemli"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, frekansların karasal yayıncılıkta öneminin her zaman geçerli olduğunu vurgulayarak, "Uydudaki bir yayının herhangi bir zamanda kesilme ihtimali var ama frekanslarda öyle değil. O yüzden de milli güvenlik açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) "Karasal Yayıncılığın Dağıtımı" ve "Yayıncılık Servislerine Erişim" Çalışma Grubu toplantıları için İsviçre'ye gelen RTÜK Başkan Vekili Çıplak ve RTÜK üyeleri Ebubekir Şahin, Taha Yücel ve İlhan Taşcı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi medya merkezinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ITU'nun 25 Ekim'e kadar sürecek toplantıları hakkında bilgi veren Çıplak, ITU'nun telekomünikasyon standartlarının belirlendiği ve uluslararası yayıncıların standartlarının oluşturulduğu bir kuruluş olduğunu belirtti.

Çıplak, frekans dağılımı ve frekansların yeni yapısıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere Cenevre'ye geldiklerine işaret ederek, "Türkiye'nin frekans yapısının önümüzdeki süreçte nasıl bir yol alacağını, milli güvenliğe etkileriyle ilgili bu çok önemli olduğu için, burada o belirlemelerde rol almak ve etkin rolümüzü göstermek için buradayız." diye konuştu.