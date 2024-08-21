Fren arıza yaptı: 28 ölü, 23 yaralı! Erbain törenlerine gidenleri taşıyan otobüs İran'da devrildi

Erbain törenleri için çıktıkları yolculuk sonları oldu! İran'ın Yezd eyaletinde fren arızası yapan otobüs devrildi. 28 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 23 yaralının 14'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PAKİSTANLILARI TAŞIYORDU

İran devlet televizyonunun haberine göre, Pakistanlıları taşıyan bir otobüs, Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft oto yolunda devrildi.

Otobüsün devrilmesi sonucu 28 Pakistanlı yaşamını yitirirken, 14'ü ağır olmak üzere 23 kişi de yaralandı.

FREN ARIZA YAPMIŞ

Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi, uzmanların ilk incelemelerine göre, kazanın aracın fren sistemindeki arızadan kaynaklandığını aktardı.

Otobüste bulunan 51 Pakistanlının Irak'ın Kerbela kentindeki Erbain törenlerine katılmak üzere İran'a giriş yaptığı belirtildi.

ERBAİN TÖRENLERİ 25 AĞUSTOS'TA

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Aşura Günü'nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos'ta yapılacak.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır