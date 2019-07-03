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Fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı.

Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Lastiklere sıçrayan alevleri fark eden otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Varsak-Lara hattında hizmet veren 07 AY 0270 plakalı halk otobüsünün sol lastiğindeki fren balataları yanmaya başladı. Lastiklere bir anda sıçrayan alevler sonrası dumanların geldiğini fark eden otobüs şoförü Cengiz Kurt, durakta yolcuları tahliye ettikten sonra aracı bölgeden uzaklaştırıp sağa çekti. Kurt’un ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, lastikte çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Polis ekipleri de, yolu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında yanan sol arka lastikte patlama meydana geldi. Yaralanın olmadığı yangın sonrası, yol trafiği tekrar açıldı.

“Yaralı yok çok şükür”
Olayı gören sürücülerden Hamza Ali Kuş, “Biz arkasındaydık. Otobüsten dumanlar çıkıyordu. Buraya kadar gelmiş, yolcular yoktu içeride Allah’tan. İtfaiye hemen müdahale etti. Yaralı yok çok şükür” dedi.

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